Ricoclaun, un’estate di eventi

L’estate 2025 si colora di emozione, impegno sociale e sorrisi grazie alle tante iniziative promosse dall’associazione Ricoclaun odv, attiva da anni nel campo della clownterapia e del volontariato sociosanitario.

L’associazione lancia una nuova tournée teatrale con due spettacoli e una serie di eventi sul territorio abruzzese, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza del volontariato e del potere terapeutico del sorriso.

Gli appuntamenti principali

7 agosto, ore 21 – Lanciano (Parrocchia Spirito Santo, Quartiere Santa Rita)

Prima assoluta dello spettacolo teatrale “Col naso rosso posso. Il sorriso che cura” , con la regia di Annalica Bates Casasanta . Un'opera che racconta il valore del naso rosso come simbolo di cambiamento, empatia e forza interiore. Evento in collaborazione con l’associazione Omnis Terra e la parrocchia Spirito Santo, con cui la Ricoclaun ha svolto tantissimi eventi.

8 agosto, ore 19 – Vasto Marina (Notte Rosa)

In scena lo spettacolo “Il pescatore dei sogni” , sempre per la regia di Annalica Bates Casasanta, con la partecipazione di Elia Faini (clown Sampei) e dei ragazzi del progetto regionale Ricoclaun , protagonisti di numerose attività educative presso il Parco Suriani di Vasto. Lo spettacolo affronta temi legati al mare, alla tradizione della pesca, alla storia del pontile, e al dialogo tra generazioni.

12 agosto – Borrello

Presentazione del libro “Ricoclaun. Il sorriso che cura: viaggio nella magia della clownterapia” (Ianieri Edizioni), con interventi dell’autrice Rosaria Spagnuolo e di Angela Evangelista .

22 agosto – Bucchianico

Dalle ore 18.30: laboratori per bambini, spettacolo teatrale “Col naso rosso posso” , e presentazione del libro Ricoclaun.

25 agosto – Casalbordino : presentazione del libro Ricoclaun .

26 agosto – Giardini d’Avalos, Vasto

Dalle ore 18.30: laboratori per bambini, spettacolo teatrale e presentazione del libro Ricoclaun.

29 agosto – Paglieta : laboratori e presentazione del libro Ricoclaun .

14 settembre – Spoltore: Spettacolo teatrale e presentazione del libro Ricoclaun

Inoltre, a partire da ottobre 2025, prenderà il via il nuovo corso di formazione per volontari Ricoclaun, con 200 ore tra lezioni teoriche e affiancamenti pratici, per offrire a nuovi aspiranti clown dottori gli strumenti adeguati per operare in ambito ospedaliero e sociale.

La Ricoclaun odv invita tutti a partecipare a queste iniziative, occasioni preziose per scoprire come la clownterapia possa trasformare non solo chi la riceve, ma anche chi la dona.

Per informazioni:

ricoclaun@gmail.com; wp 347 3712722