Emozioni per “Unplugged d’Autore” con Claudia Gerini a San Salvo Marina

LArena del Mare di San Salvo Marina si è trasformata in un luogo magico, gremito di persone, musica ed emozioni. In tantissimi hanno preso posto nella splendida location per assistere a “Unplugged d’Autore”, un evento che ha lasciato il segno nel cuore di chi c’era.

Sul palco una Claudia Gerini superlativa, intensa, raffinata, graffiante nelle sue interpretazioni e capace di incantare il pubblico con la sua voce e la sua presenza scenica in una veste inedita da attrice-cantante. Al suo fianco, il talento puro del chitarrista Angelo Domenico Anellino, straordinario interprete musicale che ha accompagnato con maestria ogni nota e ogni parola.

“San Salvo - si evidenzia in una nota diffusa da palazzo di città - si conferma ancora una volta punto di riferimento per grandi eventi estivi. Grazie a Muzak Eventi per l’organizzazione e… alla prossima magia sotto le stelle!”

Servizio Ercole d'Ercole