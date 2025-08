"Briganti" e valorizzazione storica e culturale del territorio, appuntamento a Furci

L'Archeoclub d’Italia di Furci promuove l'evento “Briganti”, che si terrà sabato 9 agosto a Furci, nel centro storico del paese del Vastese interno.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione storica e culturale del territorio, con particolare riferimento al fenomeno del brigantaggio postunitario e alla figura di Giuseppe Pomponio, capo dell’omonima banda di banditi.

Dopo il successo dell’iniziativa dell’anno scorso, l’Archeoclub ha deciso di realizzare un evento ancora più articolato.

"Si tratta - si legge in una nota - di un vero e proprio esperimento di teatro popolare per il quale abbiamo lavorato tutto l’inverno: sono stati scritti i testi delle diverse scene, composte tre canzoni originali, selezionati gli attori, le attrici e le comparse tra i soci dell’Archeoclub e i cittadini di Furci, reperite attrezzature, scenografie e costumi, infine realizzato un balletto in collaborazione con una coreografa.

Il percorso dello spettacolo si svolgerà all’interno del borgo antico di Furci che farà da quinta naturale alle diverse scene. Il pubblico sarà diviso in gruppi di numero variabile a seconda dei partecipanti all’evento, che verranno condotti presso i diversi palchi naturali di rappresentazione.

A corollario dell’evento, nella piazza limitrofa e sempre a cura dei volontari dell’Archeoclub, ci saranno stand gastronomici dove si potranno reperire cibi e bevande per ingannare l’attesa del proprio turno di partecipazione.

Ogni spettacolo durerà circa un’ora e si prevedono almeno quattro repliche. Oltre alla valenza culturale l’evento servirà a finanziare ricerche ed altre iniziative dell’Associazione.

Durante l’anno, infatti, l’Archeoclub – sede di Furci – si è impegnato in un’approfondita ricerca storica sul fenomeno del brigantaggio e, in particolare, sulla banda soprannominata Pomponio-D’Alena, operante nel territorio. Questo lavoro di studio e documentazione ha costituito la base per la scrittura dello spettacolo, contribuendo a restituire al pubblico una narrazione fedele e coinvolgente di fatti e personaggi che hanno segnato la storia locale".