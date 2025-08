Studenti della 'Paolucci' di Vasto giurati 'in erba' al Premio Letterario 'Città di San Salvo'

Dieci ragazzi della Scuola secondaria di primo grado “Raffaele Paolucci” di Vasto, in rappresentanza di tutte le classi seconde dell’Istituto Comprensivo n. 1, hanno partecipato come giuria junior alla serata finale della XIII edizione del Premio Letterario “Città di San Salvo”, dedicata alla letteratura per ragazzi.

Durante i mesi precedenti all’evento, i giovani giurati hanno letto quattro libri selezionati per la categoria junior, valutandoli con attenzione e spirito critico fino a decretare il vincitore.

Un percorso intenso e formativo, culminato nella serata del 30 luglio, tenutasi nella suggestiva Piazza San Vitale, davanti a un pubblico numeroso e partecipe.

La serata è stata presentata da Giacomo Moscato, attore e insegnante, che ha saputo intrecciare con maestria momenti letterari e spettacolo teatrale. Tra i momenti più apprezzati, il racconto scenico della novella "La giacca stregata" di Dino Buzzati, che ha catturato l’attenzione di adulti e ragazzi.

Durante l’evento sono stati intervistati i tre autori finalisti del concorso, che hanno risposto anche alle domande curiose e pertinenti dei giovani giurati, dimostrando quanto la lettura possa diventare dialogo, riflessione e crescita condivisa.

Numerose le scuole presenti, anche provenienti dal vicino Molise, a testimonianza del valore culturale dell’iniziativa.

Gli alunni partecipanti al progetto:

D’Egidio Carlotta Amy

Yuge Dario Rei

Crugnale Matilde

Porchia Mario

Del Moro Carolina

Trofini Claudia

Ionata Giuseppe

Cappella Riccardo

Di Nardo Maddalena

Bolognese Anna

Il gruppo è stato guidato con passione dalla prof.ssa Annamaria Dantes, referente del progetto, con la collaborazione delle prof.sse Rita Pergola e Luisa Lucci, che hanno accompagnato i ragazzi in ogni fase del percorso.

Un sentito ringraziamento va inoltre alla preside, prof.ssa Eufrasia Fonzo, per il costante supporto e l’incoraggiamento che ha permesso la partecipazione a questa preziosa esperienza formativa.

La partecipazione della Scuola "Paolucci" a questo importante appuntamento culturale rappresenta un bellissimo esempio di come la lettura e la scrittura possano avvicinare i giovani alla cultura, rendendoli protagonisti attivi di eventi altamente formativi.