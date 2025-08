'Estate in Folk' a San Salvo, buoni i riscontri per la rassegna corale

Domenica 3 agosto si è tenuta la rassegna corale "Estate in Folk", inizialmente prevista in Piazza San Vitale ma spostata nella palestra di Via Verdi a causa del maltempo. Un cambio di location che non ha intaccato minimamente l’atmosfera e la magia della serata.

Ad esibirsi tre straordinari gruppi: il Gruppo Folkloristico Teatino, diretto dal M° Gianluca Moresco, il Coro Antiche Cantate di Torricella Peligna, diretto dal M° Annunziata Picciotti e il Coro San Salvo In... Canto del CDA di San Salvo, diretto dal M° Loredana Miscia.

"Tutti i cori - si legge in una nota del Comune di San Salvo - hanno regalato emozioni e applausi calorosi, dimostrando una bravura che ha conquistato il pubblico presente. I cantori e musicisti sono stati elogiati pubblicamente anche dal sindaco Emanuela De Nicolis, presente alla serata insieme all'assessore alle Politiche Sociali Gianmarco Travaglini, all’assessore al Turismo Elisa Marinelli e alla vice presidente del Consiglio comunale Carmen Di Filippantonio.

Complimenti a tutti i partecipanti per la professionalità, la passione e la qualità delle esecuzioni. San Salvo ha vissuto una serata speciale, fatta di tradizione, cultura e tanta, tanta musica".