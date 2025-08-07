Tutto pronto per il 'San Salvo Beer Fest'

Tutto pronto per l'appuntamento â€˜San Salvo Beer Festâ€™, in programma giovedÃ¬ 7 agosto alla Marina.
L'invito del club biancazzurro. Amici, tifosi e simpatizzanti, Ã¨ arrivato il momento di stare insieme, divertirci e soprattutto sostenere la nostra squadra del cuore!
Vi aspettiamo giovedÃ¬ 7 agosto, dalle ore 18:00 in poi in Piazza Cristoforo Colombo a San Salvo Marina, per una serata di festa con ingresso gratuito, buona birra, stand gastronomici, gadget ufficiali e tanta musica!
Sul palco ci sarÃ il grande Andrea Belli di Radio 105 che ci farÃ ballare con il suo DJ set esplosivo!
Ma non solo! Prima ci sarÃ un momento speciale per tutti gli sportivi: presentazione ufficiale della Prima Squadra, Juniores, Allievi e Giovanissimi dell'Asd San Salvo Calcio.
Unâ€™occasione per conoscere da vicino i protagonisti della prossima stagione!
Lâ€™intero ricavato della serata sarÃ destinato a sostenere la societÃ calcistica nelle tante spese che dovrÃ affrontare durante il campionato. Il vostro contributo, anche solo con una birra o uno spiedino, farÃ la differenza!
Portate amici, parenti, bambini e voglia di divertirsi!