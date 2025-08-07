Il "Vertical Summer Tour" torna a San Salvo Marina

Dopo il grande lancio di Bibione e le fantastica tappe di Cattolica, Civitanova Marche, Marina di Massa e Terracina, procede la 13^ edizione del Vertical Summer Tour.

Per San Salvo si tratta di un ritorno dell’Insalatissime Rio Mare Vertical Summer Tour, dopo la grande esperienza del 2024: l'evento si svolgerà il 12 e 13 agosto e rappresenterà un’occasione unica per valorizzare il territorio e offrire a cittadini e turisti un’esperienza estiva senza precedenti.

“Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente un evento straordinario come il Vertical Summer Tour, che porta con sé energia, divertimento e un’atmosfera di festa unica – dichiara il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis – È un’occasione preziosa per promuovere il nostro territorio, valorizzare la nostra splendida costa e offrire a cittadini e turisti un’esperienza indimenticabile. Il Vertical Tour mette San Salvo sotto i riflettori a livello nazionale, confermandola come una delle mete più vivaci e accoglienti dell’estate italiana”.

Il Tour offrirà a tutti la possibilità di praticare sport sulla spiaggia (e in acqua) ma anche di rilassarsi tra i vari stand, sentire musica e divertirsi vivendo le tantissime esperienze ed attrazioni presenti, accompagnati dal sound estivo di Radio Deejay.

Il programma della giornata si snoda a partire dalla mattina (10-13), con un approccio più “soft” che comprende risveglio muscolare e acquagym, per poi “scaldarsi” con le tantissime attività proposte sul palco centrale, vero cuore delle attività di animazione (come in un vero villaggio turistico!), con giochi a premi (messi a disposizione dai partner), lezioni di ballo e molto altro.

Nel corso di tutte le tappe, come da tradizione, Vertical Summer Tour propone le ospitate dei talent di Radio Deejay, media partner dell’evento, con tantissimi ospiti in calendario: Fargetta, Molella, Prezioso, Rudy Zerbi, I Vitiello, Valentina Ricci (La Vale), …

E proprio il grandissimo Molella sarà protagonista di un incredibile dj set mercoledì 13 agosto alle 19.

“Il Vertical Summer Tour è molto più di un evento: è un’esperienza che unisce sport, musica, gusto e divertimento sulle spiagge più belle d’Italia. Siamo orgogliosi che ogni anno cresca il numero di partner, attività e partecipanti che rendono questo tour unico - rimarca Flavio Gallarato, patron e organizzatore dell’evento e CEO di Event’s Way - L’estate italiana per noi significa condivisione, energia, emozioni: ed è proprio questo che vogliamo portare in ogni tappa del Vertical Summer Tour, grazie a partner straordinari (mai così presenti in qualità e quantità!) e ad un pubblico sempre più affezionato. Siamo il più grande villaggio itinerante presente sulle spiagge italiane, arricchito dalla collaborazione con Radio Deejay, che da sempre amplifica lo spirito unico del nostro evento”.

“Anche quest’estate siamo entusiasti di portare sulle spiagge italiane tutta l’energia, il gusto e la freschezza delle Insalatissime Rio Mare, insieme al Vertical Summer Tour” – dichiara Sabrina Timpanaro, Marketing Director di Rio Mare (Bolton Food) –. “Questa partnership si conferma per noi un’occasione speciale per incontrare le persone nel cuore delle loro vacanze e condividere momenti di qualità, divertimento e gusto. Le Insalatissime, grazie alla loro praticità e varietà, permettono a tutti di dare un tocco diverso alle proprie giornate, per cambiarne il gusto in modo dinamico e sorprendente, proprio come il Tour che ci accompagna in questo viaggio lungo tutta la penisola.”

Vertical Tour si conferma sempre più social, con una presenza e una copertura costante su Instagram e Facebook.