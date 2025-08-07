Notte Rosa, modifiche alla viabilità a Vasto Marina

Dalle ore 16:00 del giorno 08/08/2025 alle ore 06:00 del giorno 09/08/2025, è istituito, sul Lungomare E.Cordella (parcheggio a Sud della Rotonda di Vasto Marina ) il divieto di transito e sosta con rimozione coatta.

Sono istituiti, in tutto il Lungomare Cordella parte Nord (tratto compreso dal piazzale a Nord della Rotonda di Vasto Marina alla sbarra posta in corrispondenza del Monumento alla Bagnante e gli svincoli da e per la S.S. 16 Nord), il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 16:00 del giorno 08/08/2025 alle ore 06:00 del giorno 09/08/2025, nell’area antistante la Galleria Baiocco (aree destinate alla sosta dei veicoli), è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta.

Dalle ore 16:00 del giorno 08/08/2025 alle ore 06:00 del giorno 09/08/2025, sono istituiti il divieto transito e sosta con rimozione coatta in tutto il Lungomare E. Cordella nel tratto compreso da Via Itaca fino a Fosso Marino e traverse laterali di Lung. E. Cordella “Via Sauro, Via Gargano, Via Ischia, Via Malta, Via Sicilia e Via Itaca”.

Dalle ore 16:00 del giorno 08/08/2025 alle ore 06:00 del giorno 09/08/2025,

sono istituiti il divieto di transito e sosta con rimozione coatta in:

• Via Donizetti, tratto ricompreso tra P.zza Fiume e C.so Zara;

• V.le Dalmazia, tratto ricompreso tra Via Donizetti e Via Martiri Istriani;

• C.so Zara;

• Via Teofilo Patini (traversa di C.so Zara - con chiusura del cancello/sbarramento a confine con l’area

dell’ex tracciato ferroviario);

• Via Itaca, Via Sicilia e Via Malta (vie comprese tra Via Marchesani e V.le Dalmazia) .





Fino alle ore 19.00 del giorno 08/08/2025 sarà consentito a tutti gli operatori partecipanti alla manifestazione di effettuare operazioni di carico e scarico delle merci. Sarà inoltre consentito il transito e la sosta ai possessori del contrassegno di parcheggio per disabili (mediante autorizzazione/vigilanza degli Operatori di Polizia Stradale). Sarà consentito altresì ai veicoli già in sosta su Via Marchesani e traverse di lasciare la zona con direzione Sud, attraverso le vie laterali e P.zza Cap. Olivieri.

In Via Sebenico e P.zza Fiume (rispettivamente tratto in discesa davanti all’Ufficio Postale e tratto in discesa davanti al Bar Ferrari, sarà istituito il divieto transito (ad esclusione dei veicoli già in sosta che vorranno abbandonare l’area) a partire dalla saturazione delle aree di sosta poste su P.zza Fiume (ex stazione ferroviaria di Vasto) e nell’ex tracciato ferroviario.