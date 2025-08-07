Tre capolavori del cinema d’animazione giapponese arrivano a Vasto

Nell’ambito della rassegna “Arte e Cultura al Chiostro – Storia, Tradizioni e Territorio”, la Pro Loco “Città del Vasto”, con il patrocinio dell’UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, è lieta di presentare una straordinaria mini rassegna cinematografica che porterà il pubblico alla scoperta di tre opere d’animazione tra le più suggestive del panorama internazionale:

“Un mondo di storie animate”.

Le tre serate, in programma per i giovedì di agosto, offriranno una selezione di capolavori firmati Production I.G., uno degli studi d’animazione più acclamati a livello mondiale, grazie alla collaborazione con Yamato Video.

La rassegna, curata e supervisionata da Gualtiero Cannarsi, autore delle edizioni italiane, che introdurrà ciascuna proiezione con un approfondimento critico e parteciperà ai dialoghi con il pubblico. Un’occasione imperdibile per avvicinarsi in modo consapevole e autentico a un’arte che fonde poesia visiva, riflessione culturale e potenza narrativa.

Le proiezioni, si svolgeranno presso il Chiostro della Curia Vescovile a Vasto, alle ore 21.30.

· Giovedì 7 agosto

Shinko Ghiribizzo e la magia millenaria di Katabuchi Sunao

Una storia tenera e avventurosa che unisce passato e presente, fantasia e tradizione, attraverso gli occhi di una bambina capace di immaginare mondi straordinari.

· Giovedì 14 agosto

Miss Hokusai – Mirto Crespo di Hara Kei’ichi

Un’opera raffinata che racconta la vita della figlia del celebre pittore Hokusai, in un affresco storico ricco di introspezione, arte e spirito femminile.

· Giovedì 21 agosto

L’Isola di Giovanni di Nishikubo Mizuho

Un toccante racconto di amicizia e sopravvivenza durante la Seconda Guerra Mondiale. Un film profondo e struggente che parla al cuore di ogni spettatore.

La bellezza delle immagini, la profondità delle storie e la poesia del linguaggio cinematografico faranno da cornice a tre serate indimenticabili, all’insegna della cultura, dell’emozione e del dialogo interculturale.

Per info e acquisto biglietti, contattare il seguente numero 348.3939050

Pro Loco “Città del Vasto” APS – Via Arno n. 6

Vi aspettiamo sotto le stelle, per un viaggio emozionante in “Un mondo di storie animate”.