La 'Notte Rosa' torna ad animare il centro di Vasto Marina

Torna uno degli appuntamenti maggiormente attesi e partecipati dell’estate vastese: la Notte Rosa delle Sirene, giunta alla sua 15^ edizione, porterà con sé “un’esplosione di energia, musica e magia dal tramonto fino all’alba”, dicono gli organizzatori del Consorzio Vivere Vasto Marina.

Scendono nello specifico i promotori dell'evento: "Anche quest’anno, Vasto Marina si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un programma pensato per abbracciare ogni età e ogni gusto.

Dal tardo pomeriggio, spazio ai più piccoli con giochi e attività pensate per loro, per iniziare la serata in un clima di festa condivisa.

Il tramonto si accoglie con i tradizionali aperitivi in spiaggia e nella Riserva Naturale di Vasto Marina, tra natura, musica soft e panorami mozzafiato.

Quando cala la sera, la festa entra nel vivo: sette palchi principali, dislocati lungo tutta la Marina, ospiteranno musica dal vivo, dj set, band e artisti, per farci ballare fino a notte fonda. E per chi ama la sabbia sotto i piedi, l’appuntamento è direttamente nei lidi, dove si ballerà in riva al mare.

Sul lungomare, ad accompagnare il flusso della notte, ci saranno spettacoli itineranti, artisti di strada, giochi di luce e performance visive che renderanno ogni angolo un’esperienza sorprendente.

E come da tradizione, il gran finale sarà il momento più emozionante: il concerto all’alba, nella suggestiva cornice de Il Pontile, ci accompagnerà verso il nuovo giorno con l’esibizione dei The Bobson Project, un trio di violini capace di creare atmosfere indimenticabili mentre il sole si alza sul mare.

15 anni di emozioni, musica, arte e comunità. Vi aspettiamo per vivere insieme la notte più lunga e intensa dell’estate 2025!"