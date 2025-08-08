'Lory a Colori', aggregazione e solidarietÃ  nel ricordo di Loredana

Altra bella iniziativa targata Lory a Colori a San Salvo.
Nel ricordo di Loredana, a 10 anni dalla sua scomparsa, un appuntamento Ã¨ stato organizzato a San Salvo Marina, con il supporto della Parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore GesÃ¬ Cristo, retta dal neo parroco Don Gianluca Catania.
"Siamo stati felici di esserci, di ricordare Loredana insieme a voi, e di sentirci parte di una comunitÃ cosÃ¬ viva e determinata", ha sottolineato l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini. Con lui anche presenti anche l' assessore Elisa Marinelli e la vice presidente del Consiglio comunale Carmen Di Filippantonio.
Condividiamo con piacere le parole di Lory a Colori, che riassumono perfettamente la bellezza della serata:
E anche questâ€™anno la pioggia non ci ha fermatoâ€¦ contro ogni previsione!
Ãˆ proprio il caso di dirlo.
Allerta meteo, tutto spostato al chiuso allâ€™ultimo minuto. E nonostante tutto â€” anzi, forse proprio per questo â€” la serata Ã¨ stata meravigliosa.
Abbiamo ricordato Loredana con lâ€™energia e lâ€™amore che continua a ispirarci, insieme a una comunitÃ che, ancora una volta, ha risposto presente.
Un grazie sentito:
â€“ ai rappresentanti dellâ€™amministrazione comunale, che dimostrano attenzione verso il nostro operato,
â€“ a chi ci sostiene con fiducia e crede in quello che facciamo,
â€“ a Giulio Fornaro, che ci ha accompagnato con la musica del suo sax,
â€“ a Compagnia Orizzonte Teatro e Mago Awax, ufficialmente Ambasciatori di Lory a Colori: perchÃ© quello che fanno va ben oltre lo spettacolo,
â€“ ai Vivai Raschia, che con una donazione da 300 piantine hanno fatto sÃ¬ che ognuno portasse a casa un segno di crescita e speranza,
â€“ allâ€™Euro Ortofrutticola del Trigno, che alla nostra richiesta di due cocomeri ha risposto con due quintali. E no, non Ã¨ un errore di battitura.
Abbiamo raccolto 850 euro, di cui metÃ sarÃ devoluta a Medici Senza Frontiere, in supporto alla popolazione palestinese.
Insomma: pioggia o no, Loredana riesce ancora a tenere acceso un legame che, a dieci anni di distanza, continua a generare del bene".