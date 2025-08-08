'Lory a Colori', aggregazione e solidarietÃ  nel ricordo di Loredana

Altra bella iniziativa targata Lory a Colori a San Salvo.

Nel ricordo di Loredana, a 10 anni dalla sua scomparsa, un appuntamento Ã¨ stato organizzato a San Salvo Marina, con il supporto della Parrocchia della Resurrezione di Nostro Signore GesÃ¬ Cristo, retta dal neo parroco Don Gianluca Catania.

"Siamo stati felici di esserci, di ricordare Loredana insieme a voi, e di sentirci parte di una comunitÃ cosÃ¬ viva e determinata", ha sottolineato l'assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini. Con lui anche presenti anche l' assessore Elisa Marinelli e la vice presidente del Consiglio comunale Carmen Di Filippantonio.