Via Francigena a piedi, tappa vastese per Rodrigo Grosso

Ha fatto tappa a Vasto per un paio di giorni Rodrigo Grosso, creatore della pagina Instagram, Yotube e social vari tu.copiloto.nomada che parla di tutti i viaggi nei vari paesi del mondo che ha lui stesso ha visitato e vissuto.

Rodrigo, dal 14 giugno, ha iniziato il percorso tutto a piedi della Via Francigena, partendo da Canterbury (Inghilterra) attraversando la Francia dal nord al sud, parte della Svizzera fino ad arrivare in Valle d' Aosta percorrendo fino a ieri 1.100 km a piedi.

Giunto oggi a Vasto per una breve sosta, ripartirÃ il 13 agosto dalla Valle d"Aosta, percorrendo il Piemonte, l"Emilia Romagna, la Toscana fino a giungere Roma, sua tappa finale della Via Francigena.