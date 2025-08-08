Cardiochirurgia e bypass con il robot, toccata quota 50

Cinquantaâ€¦ e li dimostra tutti, orgogliosamente. Non Ã¨ un compleanno, ma un traguardo importante quello segnato dalla Cardiochirurgia dellâ€™Ospedale di Chieti, diretta da Umberto Benedetto, che ha eseguito il cinquantesimo intervento in robotica.

La tecnologia viene utilizzata per il bypass aortocoronarico, operazione complessa che in precedenza richiedeva lâ€™apertura del torace, una procedura ad alto impatto per gli effetti sul prolungamento della degenza e per un ritorno piÃ¹ lento alla vita normale. Lâ€™uso del robot, invece, che evita la toracotomia, permette di estubare il paziente giÃ in sala operatoria e facilita una dimissione precoce entro i primi cinque giorni, con un ritorno immediato alle attivitÃ quotidiane, compreso il lavoro.

Nonostante tali benefici, lâ€™uso del robot nei Paesi europei non Ã¨ largamente diffuso a causa dellâ€™elevata complessitÃ tecnica richiesta. In Italia la cardiochirurgia robotica viene eseguita in soli cinque centri su un totale di 90 esistenti, e Chieti si colloca tra quelli a piÃ¹ alto volume con 50 interventi di questo tipo in un anno e una sopravvivenza dei pazienti del 100%.

Â«Tale ambizioso programma ha richiesto la collaborazione e lâ€™alta professionalitÃ di tutti gli operatori coinvolti â€“ sottolinea Umberto Benedetto, professore ordinario allâ€™UniversitÃ dâ€™Annunzio e direttore del Dipartimento cuore della Asl Lanciano Vasto Chieti -. I nostri chirurghi, gli anestesisti e gli infermieri sono stati formati e certificati in centri di eccellenza europei per offrire ai pazienti un intervento innovativo e sicuro. Lâ€™applicazione del robot, inoltre, rafforza la sinergia con i cardiologi nellâ€™offrire procedure ibride con lâ€™utilizzo combinato dellâ€™angioplastica per garantire il massimo beneficio clinico con la minore invasivitÃ Â».

La notizia dellâ€™intervento numero 50 di cardiochirurgia robotica Ã¨ stata accolta con favore dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri. Â«Dobbiamo alla professionalitÃ degli operatori coinvolti questo successo, reso tale dagli esiti di salute piÃ¹ che positivi â€“ commenta -. A loro va la nostra gratitudine per la qualitÃ professionale espressa e i benefici resi ai pazienti. Auspico nuovi e ambiziosi obiettivi di crescita per questa unitÃ operativa che candida Chieti a diventare uno dei centri di riferimento per lâ€™applicazione del robot in cardiochirurgia anche nel trattamento di altre patologie, come quelle valvolariÂ».