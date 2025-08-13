Partecipa a IlTrigno.net

Festa dell'Assunta nell'anno giubilare, giovedÃ¬ la Processione a Vasto

Il messaggio del parroco di Santa Maria Maggiore Don Domenico Spagnoli

In questo anno giubilare, come venticinque anni fa, il 14 sera vi sarÃ  la tanto attesa processione con la statua venerata dai vastesi per cui alle ore 18 si celebrerÃ  lâ€™Eucaristia a cui seguirÃ  il corteo con i fedeli e le confraternite accompagnato da preghiere e canti mariani.

VenerdÃ¬ 15 agosto invece saranno celebrate le Sante Messe anche al mattino, alle ore 7,39, 10,15 e 11,30 e la celebrazione solenne, presieduta dal nostro Arcivescovo Padre Bruno, alle ore 19.

Vi aspettiamo.

Il Parroco e la Confraternita della S. Spina e Gonfalone

