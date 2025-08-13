'Musiche in Cortile' - 20^ edizione, con Enzo Avitabile il primo di quattro appuntamenti

Venti edizioni di grande musica, arte e cultura.

Anche questâ€™anno torna lâ€™attesissima rassegna Musiche in Cortile, organizzata da Muzak Eventi in collaborazione con lâ€™Assessorato al Turismo del Comune di Vasto, che si svolgerÃ nellâ€™elegante cornice dei Giardini di Palazzo dâ€™Avalos.

Quattro serate straordinarie vedranno protagonisti interpreti dâ€™eccezione, in un viaggio tra musica, teatro e racconto, pensato per emozionare e coinvolgere il pubblico vastese e i tanti turisti presenti in cittÃ .

Domenica 17 agosto salirÃ sul palco Enzo Avitabile, con il suo Acoustic World Trio. Un concerto in chiave acustica che ripercorre gli ultimi dodici anni della sua produzione musicale, portando in scena la sua inconfondibile World Music, da sempre legata ai temi sociali e spirituali.

MartedÃ¬ 19 agosto Luca Barbarossa sarÃ protagonista di Racconti Sonori. Una serata tra parole e musica, in cui il cantautore romano ripercorre le tappe della sua carriera tra canzoni, aneddoti e poesia urbana.

GiovedÃ¬ 21 agosto Lina Sastri in Voce â€™e notte. Attrice, cantante e regista tra le piÃ¹ apprezzate del panorama artistico italiano, Lina Sastri omaggerÃ la canzone napoletana in un concerto teatrale denso di emozioni e memoria.

MercoledÃ¬ 10 settembre evento speciale di chiusura della rassegna con Alessandro Preziosi in Le memorie di Adriano. Un viaggio raffinato e intenso nella celebre opera di Marguerite Yourcenar, in una lettura scenica affidata alla voce magnetica di uno dei piÃ¹ amati attori italiani, accompagnata da musica dal vivo di Giacomo Vezzani.

Inizio spettacoli: ore 21:30

Location: Giardini di Palazzo dâ€™Avalos â€“ Vasto

Prevendita biglietti: www.ciaotickets.com