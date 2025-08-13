Contrasto alla povertÃ  educativa, progetto sul territorio

Il Comune di Vasto, insieme ai Comuni dellâ€™ECAD n.7 e dellâ€™ECAD 8 Chieti, Ã¨ risultato aggiudicatario di un importante progetto finanziato dalla Regione Abruzzo per combattere la povertÃ educativa.

Con quasi 800.000 euro di fondi totali nellâ€™ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 e circa 400.000 per lâ€™ambito sociale n.7 prenderÃ avvio un progetto ambizioso e concreto per combattere la povertÃ educativa in tutto il territorio.

Ãˆ un investimento sul futuro della nostra comunitÃ e sui diritti di ogni bambina e bambino, ragazza e ragazzo, senza lasciare indietro nessuno. Il progetto, della durata di 24 mesi, Ã¨ frutto di un percorso di co-progettazione partecipata che ha visto la collaborazione con il Comune di Chieti (ECAD n.8), in particolare con il sindaco Diego Ferrara e lâ€™assessora Alberta Giannini ed enti del terzo settore e amministrazioni locali per dare risposte concrete ai bisogni educativi del territorio.

Le linee di azione specifiche per lâ€™ECAD n. 7 saranno interventi di sportello psicologico gratuito per giovani di etÃ 11-17 anni, prevenzione di dipendenze e bullismo, contrasto al gender gap nelle discipline STEM, attivitÃ educative sullâ€™affettivitÃ , sessualitÃ e paritÃ di genere, con attivazione di un centro di ascolto per le famiglie, servizi educativi 0-6 anni per lo sviluppo armonico, la socialitÃ e la conciliazione vita-lavoro.

Â«Abbiamo costruito questa possibilitÃ per unâ€™area vasta, tra lâ€™ECAD n. 8 capofila e lâ€™ECAD N.7, a beneficio dei nostri Comuni che contano complessivamente 90.000 abitanti circa. Lavoreremo insieme per offrire la maggiore ricaduta possibile sul territorio con strumenti, opportunitÃ e speranza a chi rischia di essere esclusoÂ»,cosÃ¬ il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore alle Politiche sociali Anna Bosco (nella foto) annunciano lâ€™avvio dellâ€™iniziativa che coinvolgerÃ tutti i Comuni dellâ€™Ambito Distrettuale Sociale n. 7.

Â«Ringraziamo â€“ continuano sindaco e assessore - gli uffici regionali e degli ambiti sociali per questo importante risultato. La povertÃ educativa Ã¨ una ferita che colpisce il futuro stesso di un territorio: combatterla significa costruire una comunitÃ piÃ¹ forte, inclusiva e capace di crescere insieme. Abbiamo scelto di farlo attraverso un lavoro di squadra, unico strumento per affrontare i problemi complessi e creare un sistema di protezione e promozione per ogni minore. Non si tratta solo di un progetto sociale, ma anche di un atto politico e culturale, che afferma con chiarezza la volontÃ di stare dalla parte dei piÃ¹ giovani offrendo strumenti di crescita e di riscatto. Le attivitÃ previste coinvolgeranno anche scuole e famiglie, rafforzando le politiche di prevenzione su fenomeni che condizionano la vita dei giovani, dalle dipendenze da sostanze e tecnologia, al bullismo, fino allâ€™educazione allâ€™affettivitÃ e alla paritÃ di genere. Una rete attiva e concreta per trasformare unâ€™idea condivisa in unâ€™azione capace di generare cambiamento reale nel territorioÂ».