Manomesso il serbatoio dellâ€™acqua a Monteodorisio

Brusco e amaro inizio di giornata a Monteodorisio per i tecnici della Sasi e il sindaco Catia Di Fabio. Lâ€™operatore della Sasi si Ã¨ imbattuto nelle prime ore del giorno in un atto che la prima cittadina ha denunciato come gravissimo.

La porta del serbatoio dellâ€™acqua Ã¨ stata aperta scardinando il lucchetto della porta dâ€™ingresso. Allâ€™interno il sistema di regolazione dellâ€™erogazione idrica Ã¨ stato manomesso.

Â«Sono in corso verifiche al serbatoio per valutare lâ€™efficienza idrica per la giornata di oggi â€“ ha riportato il sindaco Di Fabio - la sicurezza di tutti Ã¨ la prioritÃ Â».

Â«A seguito di un atto vandalico del quadro elettrico di comando della valvola di manovra della distribuzione idrica alimentata dal serbatoio di Monteodorisio, si rende necessario la modifica dell'orario di chiusura serale - ha comunicato il primo cittadino - chiusura dalle ore 14.00 di oggi 13.08.2025 alle ore 06.00 di domani 14.08.2025Â».