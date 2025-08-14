Successo di pubblico e alto gradimento per 'Le Ruelle di lÃ¹ Paese' a Scerni

"Grande successo di pubblico e molta partecipazione durate le due serate dell'evento di Scerni de â€˜Le Ruelle di lÃ¹ Paeseâ€™"

Ad affermarlo Ã¨ il presidente dell'associazione Legambiente Lucene Domenico Giuliani che sottolinea: "Quest'anno abbiamo raggiunto il record di presenze con migliaia di visitatori e turisti.

Ormai -aggiunge Giuliani - l'evento dell'11 e 12 agosto a Scerni Ã¨ diventato un appuntamento estivo dell'intero territorio del Vastese e non solo. Vogliamo ribadire che le Ruelle, come voluto dall'amministrazione comunale, Ã¨ un evento di promozione delle nostre eccellenze e potenzialitÃ come l'enogastronomia, la storia, il paesaggio e bellezze del borgo storico. Quindi ringrazio il sindaco Daniele Carlucci e l'intera amministratore comunale per il lavoro svolto alla riuscita dell'evento e per le idee messe in campo.

Ma l'intero evento Ã¨ stato possibile soprattutto grazie alla collaborazione di molti cittadini. Infatti ringrazio i soci dell'associazione Lucene e collaboratori, i ragazzi per allestimento, i tanti volontari, i ristoratori, le associazioni, le forze dell'ordine, le Protezioni Civili del territorio, i vigili urbani e gli operatori comunali e tutti coloro che hanno partecipato alla riuscita dell'evento.

Grazie, grazie, grazie. Ci vediamo l'anno prossimo".