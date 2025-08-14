Le mitiche 'ragazze della 4^ C'... 40 anni dopo il diploma

In una magica sera d'estate, con la complicitÃ del mare, in una "terra di mezzo" si ritrovano le "ragazze della mitica 4^C" per festeggiare il 40Â° anniversario dal diploma.

40 anni fa tutte "maestre", ognuna di esse ha subito la propria metamorfosi nel tempo ed oggi si incontrano anime creative, danzatrici, poliziotte, dottoresse, insegnanti...

Tutte diverse, tutte originali, sempre autentiche, allegre e sorridenti come un tempo.

Si chiacchiericcia, si condivide, si commenta la chat di classe, sempre viva! Tra brindisi, risate e ricordi, la serata ha un sapore dolce: quello dell'amicizia vera, che il tempo non scalfisce.

Chi racconta di miracoli accolti, chi recrimina mali subiti, chi ondeggia tra piccole e grandi acque e chi si lascia trasportare e si sente di nuovo donzella. Un pensiero va a chi non Ã¨ piÃ¹ con noi, ma forse quella sera câ€™erano anche loro.

Per un attimo hanno lasciato i loro cari per tornare ragazze spensierateâ€¦

Il mare sussurra: il mondo Ã¨ bello perchÃ© Ã¨ vario, le grandi emozioni sono come le mie onde, sempre benvenute.

40 anni che a volte sembrano un soffio, ma a volte tanto tanto vissuto...

Siamo lÃ¬ a ridere e a prenderci in giro a raccontarci del prima e del dopo.

La serata si conclude con la promessa di un nuovo incontro, in una nuova cornice pronta ad accogliere le sempre "mitiche ragazze" in un tempo non troppo lontano.

Ci salutiamo cosÃ¬: diverse, uniche, speciali.

Sempre e per sempreâ€¦