"Conchiglie, custodi di storie", al via il concorso fotografico gratuito

REGOLAMENTO
1. Titolo del concorso: Conchiglie, custodi di storie
Ciascuno di noi Ã¨ una vita che ne contiene altre mille, una conchiglia che custodisce storie infinite. Lei sa restituirne la voce, ma solo a chi Ã¨ disposto ad ascoltare. Quando la mareggiata Ã¨ trascorsa la conchiglia rimane, scrigno immortale di tutte le narrazioni. Essa accoglie e la sua eco dâ€™amore protegge.
2. Durata del concorso
- Invio foto dal 09/08/2025 al 24/08/2025
- Votazioni dal 24/08/2025 al 27/08/2025
- Nomina vincitori entro il 31/08/2025
3. ModalitÃ di partecipazione
- Inviare foto:
- Via messenger tramite la pagina Facebook Associazione La Conchiglia ODV
- Via mail a laconchiglia.abruzzo@gmail.com
- Per partecipare:
- Nome e Cognome
- Titolo della foto
- Breve descrizione (facoltativo)
- Liberatoria firmata, compilata e inviata tramite uno dei due canali di cui sopra
4. Chi puÃ² partecipare
- Possono partecipare tutti purchÃ© siano maggiorenni
- Ogni partecipante puÃ² inviare una sola foto
5. ModalitÃ di votazione
- VerrÃ creato un album contenente le foto in gara e ciascuna foto potrÃ essere votata con un like
- Ã‰ possibile votare piÃ¹ di una foto
- SarÃ possibile condividere lâ€™album con tutti i propri contatti di Facebook
6. Premio
Opera dâ€™arte realizzata dallâ€™artista Sebastiano Bucci
7. Termini e condizioni
AffinchÃ© lâ€™iscrizione possa essere ritenuta valida si richiede la lettura integrale delregolamento e lâ€™invio della liberatoria firmata e compilata nei punti richiesti.