Partecipa a IlTrigno.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

"Conchiglie, custodi di storie", al via il concorso fotografico gratuito

redazione
Associazioni
Condividi su:

REGOLAMENTO

1. Titolo del concorso: Conchiglie, custodi di storie

Ciascuno di noi Ã¨ una vita che ne contiene altre mille, una conchiglia che custodisce storie infinite. Lei sa restituirne la voce, ma solo a chi Ã¨ disposto ad ascoltare. Quando la mareggiata Ã¨ trascorsa la conchiglia rimane, scrigno immortale di tutte le narrazioni. Essa accoglie e la sua eco dâ€™amore protegge. 

2. Durata del concorso

  • Invio foto dal 09/08/2025 al 24/08/2025
  • Votazioni dal 24/08/2025 al 27/08/2025
  • Nomina vincitori entro il 31/08/2025

3. ModalitÃ  di partecipazione

4. Chi puÃ² partecipare

  • Possono partecipare tutti purchÃ© siano maggiorenni
  • Ogni partecipante puÃ² inviare una sola foto

5. ModalitÃ  di votazione

  • VerrÃ  creato un album contenente le foto in gara e ciascuna foto potrÃ  essere votata con un like
  • Ã‰ possibile votare piÃ¹ di una foto
  • SarÃ  possibile condividere lâ€™album con tutti i propri contatti di Facebook

6. Premio

Opera dâ€™arte realizzata dallâ€™artista Sebastiano Bucci

7. Termini e condizioni

AffinchÃ© lâ€™iscrizione possa essere ritenuta valida si richiede la lettura integrale delregolamento e lâ€™invio della liberatoria firmata e compilata nei punti richiesti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi su:

Seguici su Facebook