Grande appeal per "I Concerti di Mezzanotte" nei Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto

Con "La rivoluzione del tango nel mondo di 'Astor'”, si è conclusa la 16^ edizione de "I Concerti di Mezzanotte", rassegna musicale estiva organizzata nella suggestiva location dei Giardini di Palazzo d'Avalos a Vasto.

L’iniziativa della Scuola Civica Musicale e del Teatro Rossetti, istituzioni del Polo Culturale della Città del Vasto, patrocinata e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura del Comune, ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico.

«Grandissimo riscontro di pubblico e gradimento per delle serate – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta - molto apprezzate nel complesso. Si è passati dalla grande musica classica a quella contemporanea, la musica d’autore, di ogni angolo del mondo. “I Concerti di Mezzanotte” sono diventati un appuntamento irrinunciabile dell’estate vastese, capace di unire qualità artistica e soprattutto di valorizzazione i nostri luoghi più belli».

«Sono pienamente soddisfatto di questa edizione – aggiunge il direttore artistico del Teatro Rossetti, Raffaele Bellafronte -. Pur avendo sperimentato proposte molto diverse, abbiamo presentato concerti di grande scrittura, tutti accolti con calore e grande partecipazione. Ogni serata è stata un tassello di un vero e proprio percorso culturale, che è il cuore della nostra missione. Abbiamo alzato l’asticella e il pubblico ha risposto con entusiasmo: questo ci spinge a guardare con ancora più energia al prossimo anno».