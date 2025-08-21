Rievocazione storica del Toson d'Oro a Vasto, Sergio Múñiz tra i protagonisti

Tante sono le iniziative in programma per la 37^ edizione della rievocazione storica del Toson d’Oro a Vasto.

Mostra di merletti all’uncinetto (Giardini d’Avalos, alle 18:00 del 21, 22 e 23 agosto), laboratori d’arte e poesia (Sala Bontempo, dalle 19:00 alle 21:00 del 22 agosto), degustazioni (Bar de Parma, dalle 19:00 del 23 agosto), visite guidate (Palazzo d’Avalos, 19:00 e 19:30 del 22 e 23 agosto) e tanto altro. Il 23 agosto, alle 21:00, al Teatro Rossetti l’appuntamento con “La tragica morte di Maria d’Avalos e Fabrizio Caràfa”. Il 24 agosto, dalle ore 21:00, il corteo per le vie del centro storico. Oltre ai figuranti, parteciperanno sbandieratori, musici, mangiafuoco e cavalieri.

«La rievocazione storica del conferimento del Collare del Toson d’Oro da parte del Marchese del Vasto, Cesare Michelangelo D’Avalos, al Principe romano Fabrizio Colonna, quest’anno interpretato dall’attore spagnolo Sergio Múñiz torna – annunciano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – ad animare le vie del centro.

Il corteo, con i figuranti nei panni dei nobili, accoglie l’arrivo del Principe Colonna, ultimo a uscire dal Palazzo d’Avalos su una carrozza trainata da cavalli, e si conclude con il rientro nello stesso Palazzo per la cerimonia della Collazione, che riprende il rituale dell’Ordine del Toson d’Oro e culmina con il conferimento dell’onorificenza.

La cittadinanza è invitata a partecipare».