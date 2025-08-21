Enogastronomia e artigianato dâ€™oltralpe, torna il Mercatino Francese a Vasto Marina

Il Mercatino Regionale Francese torna a Vasto, sul Lungomare Ernesto Cordella, da giovedÃ¬ 21 a domenica 24 agosto, grazie alla collaborazione tra lâ€™Assessorato al Commercio e il Consorzio Vivere Vasto Marina.

Per quattro giorni sarÃ possibile vivere lâ€™atmosfera tipica dâ€™oltralpe tra sapori, profumi e artigianato francese: oltre ottanta varietÃ di formaggi, vini, biscotti bretoni, cioccolatini, macarons, baguette e croissant appena sfornati.

Non mancheranno spezie, lavanda, saponi, profumi e tessuti provenzali. Il mercatino Ã¨ aperto giovedÃ¬ 21 agosto dalle 12.00 alle 23:00 e dal 22 al 24 agosto, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 24.00.

Â«Il Mercatino Regionale Francese rappresenta â€“ per il sindaco Francesco Menna e lâ€™assessore al Commercio Licia Fioravante - unâ€™occasione preziosa per Vasto. Un appuntamento capace di unire enogastronomia e artigianato in un evento di grande richiamo. Dal 21 al 24 agosto la Rotonda si trasformerÃ in un piccolo angolo dâ€™oltralpe, con profumi, colori e sapori tipici della tradizione francese.Eventi come questo danno energia alla nostra estate e rendono ancora piÃ¹ viva Vasto Marina. Offrire ai turisti e ai cittadini nuove esperienze, diverse dal solito, Ã¨ il nostro obiettivo: fare in modo che ogni giorno ci sia qualcosa di bello da scoprireÂ».