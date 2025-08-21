'Ventricina & Bollicine', appuntamento a Torrebruna

Si terrÃ venerdÃ¬ 22 agosto a Torrebruna, il secondo appuntamento di "Ventricina & Bollicine", a cura dell'Amministrazione comunale e in collaborazione con la Regione Abruzzo, Associazione produttori della Ventricina del Vastese, Legambiente e DMC Costa dei Trabocchi.
L'evento, inizialmente previsto in piazza del Duomo, si terrÃ nella tensostruttura zona San Rocco, per via delle previsioni meteo avverse.
L'iniziativa vedrÃ un dibattito di apertura alle ore 19.00 sul tema della valorizzazione enogastronomica del nostro territorio, in un'ottica di sviluppo turistico e salvaguardia delle nostre produzioni di eccellenza, A seguire, apertura degli stand enogastronomici con "Ventricina & bollicine 2025" con intrattenimento musicale.
Torrebruna, quindi, si prepara ad accogliere i partecipanti e costituisce un nuovo appuntamento di questa gustosa rassegna enogastronomica, localitÃ giÃ nota per la storica sagra del tartufo.
Non mancate, sarÃ una serata speciale da vivere insieme!