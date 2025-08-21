"Viva Sofia!", manovre salvavita al centro del service dei Lions

Viva Sofia! Due mani per la vita è il service che i Lions promuovono per insegnare le manovre di disostruzione pediatrica e massaggio cardiaco nella ferma convinzione che ognuno di noi possa salvare una vita.

Curato dal Lion Daniele Donigaglia e dai suoi collaboratori, il cui impegno costante ha portato il service ad avere una valenza di interesse nazionale permanente, con il sostegno dei quattro Lions Club del Vastese, Vasto Host, Vasto Adriatica Vittoria Colonna, Vasto New Century e San Salvo, il service verrà realizzato venerdì 22 agosto, a partire dalle ore 17.00, presso lo stabilimento balneare Acapulco sul lungomare Duca degli Abruzzi a Vasto Marina.

“È una occasione da non perdere per imparare manovre fondamentali – dichiarano all’unisono i presidenti dei quattro sodalizi Michele Lalla, Antonio Muratore, Erika De Cristofaro e Virginio Di Pierro – modalità di intervento che possono fare la differenza e consentire davvero di dare una opportunità di sopravvivenza a chi dovesse accusare una situazione di emergenza. L’invito – aggiungono – è a partecipare all’evento dove si verrà accolti dai volontari Lions con i quali si potrà approfondire anche la conoscenza della più grande associazione di servizio al mondo.”