Chiusura in grande stile per "Nu uaje gross a Sande Salde"

Nella serata di mercoledì 20 agosto Piazza San Vitale a San Salvo si è trasformata in un teatro a cielo aperto, gremito di persone che hanno applaudito e si sono emozionate.

L'ultima serata della rassegna dialettale ha visto il pubblico alzarsi in piedi per rendere omaggio alla Compagnia Teatrale Gran Sipario d'Argento, diretta da Maria Pagano, sansalvese doc che con passione ha riportato alla luca aneddoti, storie e parole che rischiavano di andare perdute.

Con ironia e simpatia, “Nu uaje gross a Sande Salve” ha fatto rivivere la storia del brigante Pomponio e dell'uccisione di don Luigi Ciavatta, regalando sorrisi e riflessioni, confermando, ancora una volta la bellezza e la forza del dialetto come custode di identità e tradizioni.

La presenza del presidente del Consiglio comunale e assessore regionale Tiziana Magnacca e della delegata alla Cultura Maria Travaglini ha reso la serata ancora più significativa.

Un applauso che non è stato solo teatrale, ma un vero atto d'amore verso la nostra cultura e il teatro dialettale, che unisce generazioni, custodisce memorie e costruisce futuro.

San Salvo ha dimostrato, ancora una volta, che valorizzare il dialetto significa valorizzare la nostra storia e la nostra anima più autentica.

Testo e foto a cura di Città di San Salvo e Gran Sipario d'Argento