Siv, i "Ragazzi dell'85" festeggiano il 40° anniversario

Il gruppo dei “Ragazzi dell’85” si è ritrovato anche quest’anno, rinnovando la promessa di incontrarsi il 19 agosto per celebrare insieme, con spensieratezza e allegria, l’amicizia nata ormai quarant’anni fa.

Era infatti il 1985 quando, provenienti da diverse località del territorio, i futuri colleghi si conobbero per la prima volta davanti ai cancelli della storica azienda vetraria Siv-Società Italiana Vetro: da quel giorno prese forma un legame che il tempo non ha mai scalfito.

Per festeggiare il 40° anniversario, il gruppo ha scelto un agriturismo della zona, confermando la tradizione di variare ogni anno il luogo dell’incontro. La ricorrenza è stata resa ancora più speciale dalla presenza, gradita e inaspettata, dell’Ingegner Vito Sassanelli, importante e stimato manager d’azienda, ha reso la giornata ancora più emozionante e indimenticabile.

L’iniziativa dei “Ragazzi dell’85” resta un esempio prezioso di amicizia autentica, capace di rinnovarsi nel tempo e di trasformare un ricordo di lavoro in un appuntamento annuale di festa e convivialità.

Con la stessa energia e lo stesso entusiasmo, il gruppo guarda già al prossimo incontro: appuntamento al 2026!