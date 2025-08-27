Bel colpo degli Amici del Basket: ecco Luca Di Tizio

Inizia alla grande la stagione di Serie D degli Amici del Basket con l’arrivo di Luca Di Tizio.

“Giocatore grintoso e carismatico, Luca – si legge in una nota del club cestistico di San Salvo guidato da Saverio Celenza – è pronto a portare una nuova carica di energia e carattere al nostro giovane gruppo.

Non ha bisogno di presentazioni… i suoi anni di carriera militati tra Serie C e Serie B tra Anzola, Bologna e Vasto (ultimi 15 anni in biancorosso con il rapporto interrotto la scorsa primavera prima della conclusione del campionato di B Interregionale, ndr.) lo precedono.

La sua esperienza sarà da esempio per i nostri giocatori più giovani e ci aiuterà a crescere durante l’arco della stagione. Non vediamo l’ora di vederlo in campo con i nostri colori e di toglierci tante belle soddisfazioni insieme”.