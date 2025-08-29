'San Salvo a Tavola', l'ordinanza sindacale: stop a bottiglie in vetro e lattine

Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, ha firmato lâ€™Ordinanza Sindacale in occasione della seconda edizione di â€œSan Salvo a Tavola - La Magnalonga", in programma il 30 agosto dalle ore 21:00 in Via Roma e Corso Umberto I.

Il provvedimento dispone, nel centro cittadino di San Salvo, il divieto dalle ore 18:00 del 30 agosto alle ore 06:00 del 31 agosto nellâ€™area di San Salvo â€“ centro cittÃ :

* di vendere e somministrare per asporto qualsiasi tipo di bevanda in bottiglia o in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

* la detenzione da parte di chiunque, nella pubblica via, bevande in bottiglia, in contenitori di vetro e in lattine.

Con lâ€™occasione il sindaco ricorda che eâ€™ severamente vietata dalla legge la vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e che in generale Ã¨ vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03,00 alle ore 06,00.

Raccomandazione: viviamo queste serate in allegria e responsabilitÃ . Divertirsi si, ma nel rispetto delle regole, della sicurezza e del benessere per tutti.

