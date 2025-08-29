Partecipa a IlTrigno.net

Operata a 100 anni per un infarto, in luce l'Ã©quipe del vastese Massimo Di Marco

Intervento di angioplastica eseguito nell'UTIC dell'Ospedale di Pescara

redazione
AttualitÃ 
Operata a 100 anni per un infarto miocardico acuto, Lucia Ã¨ giÃ  a casa.
 
E' la bella storia della signora Lucia Fabrizio, classe 1925, giunta il 16 agosto scorso al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pescara, ricoverata in UTIC e sottoposta prima ad esame coronografico poi allâ€™intervento di angioplastica.
 
Lâ€™intervento, eseguito dai cardiologi della struttura diretta dal vastese dottor Massimo Di Marco Ã¨ pienamente riuscito, il decorso Ã¨ stato buono. Ãˆ stata quindi trasferita in Cardiologia, dove, assistita dalla Fisioterapista, ha mosso i primi passi in reparto riacquistando la sua piena autosufficienza. La signora Lucia, tenace e simpatica, Ã¨ tornata nella sua abitazione con un ricovero che Ã¨ durato non piÃ¹ di una settimana, nonostante lâ€™etÃ  e la gravitÃ  dellâ€™infarto.
 
Questa esperienza dimostra che lâ€™etÃ  anagrafica, da sola, non Ã¨ un limite alle cure. Le linee guida internazionali confermano infatti che, anche nei grandi anziani, la rivascolarizzazione puÃ² essere indicata se il paziente era autosufficiente, non presentava comorbiditÃ  limitanti e il rischio procedurale era accettabile. In altre situazioni, invece, puÃ² essere piÃ¹ appropriato un approccio conservativo, mirato al controllo dei sintomi.
 
Â«Lâ€™insegnamento piÃ¹ importante â€“ afferma il dottor Di Marco â€“ Ã¨ che la decisione deve essere sempre personalizzata, guardando alla persona e non soltanto allâ€™etÃ . La signora Lucia ci ricorda che anche a 100 anni si puÃ² affrontare un infarto con successo e tornare a casa in autonomiaÂ».
 
Fonte: Asl Pescara
