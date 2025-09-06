'Orso Pino ad Alta Quota', esperienza immersiva a contatto con la natura

Si è conclusa con grande entusiasmo la terza edizione del campus estivo “Orso Pino in Alta Quota”, organizzato a Guardiagrele e gestito dal Majella Group, già responsabile del Parco Avventura di Piana delle Mele.I giovani partecipanti hanno soggiornato per cinque giorni presso l’Hotel Altevie a Bocca di Valle, vivendo un’esperienza immersiva a contatto con la natura, tra attività educative, sportive e laboratoriali.

Il programma del campus ha offerto un ricco ventaglio di esperienze: tiro con l’arco, escursioni con i cani da tartufo, laboratori di piante tintorie e di elettricità, escursione all’Eremo di San Liberatore a Maiella, star tour astronomico, scuola di MTB, orienteering e attività al Parco Avventura. Un percorso unico che ha coniugato divertimento, formazione e scoperta del territorio.

Gianmarco Travaglini, assessore alle Politiche sociali, ha dichiarato: "Ogni giornata è stata un’occasione per crescere, divertirsi, esplorare e scoprire quanto può essere bello stare insieme. Un grazie di cuore va a tutte le educatrici che, con passione, cura e dedizione, hanno accompagnato i bambini in questa settimana, rendendo ogni giornata speciale e piena di entusiasmo. Un sentito ringraziamento alle famiglie per la fiducia, la collaborazione e il sostegno: è anche grazie a loro se il nostro centro estivo continua ad essere un’esperienza così preziosa e significativa. Ringrazio il sindaco Emanuela De Nicolis e tutta l’amministrazione per aver creduto in questo progetto, l’Ufficio Politiche Sociali e la responsabile Natascia Dell’Osa. Ai piccoli esploratori auguro di conservare bellissimi ricordi di questa esperienza di fine estate. Vi aspettiamo con gioia il prossimo anno!".

Il sindaco Emanuela De Nicolis ha sottolineato: "Il progetto “Orso Pino in Alta Quota” rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra comunità offrendo ai ragazzi attività educative e stimolanti a stretto contatto con la natura. È motivo di orgoglio vedere crescere, anno dopo anno, l’interesse e la partecipazione a questa iniziativa che coniuga divertimento, educazione ambientale e socialità. Ringrazio di cuore gli organizzatori, le famiglie e tutti coloro che hanno reso possibile questa splendida esperienza'.

Il campus “Orso Pino in Alta Quota” si conferma così un appuntamento atteso e prezioso per i più giovani e per l’intera comunità sansalvese.