'Aperitivo benefico' a Vasto con Alessandro Preziosi

Aperitivo benefico con Alessandro Preziosi a Vasto.
MercoledÃ¬ 10 settembre, dalle ore 18:30 alle 20:00, prima della serata conclusiva dell'edizione 2025 di â€˜Musiche in Cortileâ€™, appuntamento a Palazzo dâ€™Avalos â€“ Sala della Cornice e Sala del Terrazzo per un evento speciale promosso da Adricesta Onlus, con la partecipazione straordinaria di Alessandro Preziosi e di Luca Pompei.
Unâ€™occasione di solidarietÃ e incontro per sostenere lâ€™acquisto di una ambulanza neonatale â€“ una culla mobile di speranza per i piccoli pazienti.