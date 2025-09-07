Lucio Tavoletta conquista la Medaglia di Bronzo agli Europei Under 21 di judo

Lucio Tavoletta conquista una splendida medaglia di bronzo agli Europei Under 21 di judo a Bratislava: orgoglio per Chieti e per lo sport italiano!

Una medaglia che brilla per tutta l’Abruzzo: il giovane Lucio Tavoletta, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, conquista il bronzo al Campionato Europeo Under 21 di judo, al termine di una gara impeccabile, nella categoria -73 kg che ha messo in luce tutto il suo talento e la sua determinazione.

Gioia e gratitudine traspare dalle parole di Lucio al termine della gara: “Il risultato – si legge nel commento sul portale fijlkam.it – è arrivato nonostante aspirassi al gradino più alto del podio. Questo traguardo è frutto di tanto duro lavoro svolto nei mesi scorsi, tanti sacrifici e tante rinunce. Ci tengo a ringraziare il C.S. Carabinieri ed in particolare il mio allenatore Giovanni Carollo, che mi ha seguito costantemente prima e durante la gara, ma anche Matteo Marconcini e Luigi Guido. Infine è doveroso ringraziare mio padre, mia madre e tutta la mia famiglia, compresi i miei amici: se sono arrivato fin qui è anche merito loro.”

A nome del Coni Provinciale di Chieti, il presidente Massimiliano Milozzi ha voluto esprimere il proprio entusiasmo: “Lucio ha scritto una pagina indimenticabile per lo sport della nostra provincia. Il suo successo è il frutto di sacrifici, passione e impegno costante. È un esempio per tanti giovani atleti. Questo risultato è un nuovo traguardo per l’intero movimento sportivo abruzzese, che continua a distinguersi anche a livello internazionale“, conclude Milozzi.

Fonte: Coni Abruzzo – foto in galleria fijlkam.it