San Salvo accoglie U Barbier: una nuova esperienza di stile

San Salvo ha assistito a unâ€™apertura speciale: il nuovo salone U Barbier, guidato da Giuseppe Basilico, ha accolto visitatori e appassionati in unâ€™atmosfera vivace e partecipata. Lâ€™evento ha riunito clienti abituali, amici, sostenitori e curiosi attratti dalla novitÃ , trasformando lâ€™inaugurazione in un vero momento di festa e condivisione.