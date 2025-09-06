'Lasciarsi coinvolgere', a Vasto un momento di riflessione sulla figura di Pier Giorgio Frassati, prossimo Santo

In occasione della canonizzazione di Pier Giorgio Frassati, che verrà proclamato Santo nella solenne cerimonia in programma la mattina di domenica 7 settembre con Papa Leone XIV in piazza San Pietro, la comunità parrocchiale di Santa Maria Maggiore di Vasto, con l'Azione Cattolica e il Coordinamento delle Confraternite Vastesi ha voluto organizzare un momento di riflessione sulla figura dello stesso Frassati.

Appuntamento domenica 7 settembre, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, dal titolo “Lasciarsi coinvolgere - La regola di vita di Pier Giorgio”.

Il programma.

Alle ore 17,30 il Santo Rosario; ore 18 presentazione video e tavola rotonda moderata dal giornalista Pino Cavuoti con i saluti del sindaco Francesco Menna e dell'assessore alla Cultura Nicola Della Gatta con interventi di Nino Fuiano (dirigente scolastico), Giuseppe Ronzitti (presidente A.C. Vasto), Nino D'Annunzio (presidente Coordinamento delle Confraternite Vastesi) e Don Nicola Fioriti (assistente Coordinamento delle Confraternite Vastesi). Alle ore 19 celebrazione della Santa Messa.