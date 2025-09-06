'Zaino sospeso' e raccolta di materiale scolastico per famiglie in difficoltà, torna l'iniziativa del Lions Club Vasto Host

Il Lions Club Vasto Host, anche quest’ anno, in collaborazione con cartolibrerie, centri commerciali, scuole del territorio, promuove l’iniziativa di solidarietà “Zaino sospeso”.



Chi vuole, recandosi presso gli esercizi che espongono il marchio sotto riportato, potrà donare materiale scolastico: zaini (anche usati ma in buone condizioni), astucci, colori, penne, matite, gomme, quaderni e altro, servendosi degli appositi contenitori situati all’interno dei locali.



Il materiale scolastico raccolto sarà donato, periodicamente, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e agli Enti Caritatevoli, a ragazzi appartenenti a famiglie bisognose che potranno così partecipare alle attività scolastiche con un corredo adeguato.



Il Service “ Zaino sospeso “ fa sì che, con un piccolo gesto di generosità si permetterà ai ragazzi beneficiari di affrontare gli studi con maggiore dignità e fiducia in se stessi.



Michele Lalla, presidente del Club Lions Vasto Host, invita vivamente i cittadini ad aderire a questa campagna di sensibilizzazione e alla donazione, sottolineando la validità della iniziativa che, oltre a rafforzare il senso di comunità, costituirà un valido investimento per il futuro dei nostri giovani .