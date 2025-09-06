Al via i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Monteodorisio

E' tutto pronto a Monteodorisio per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie in programma sabato 6 e domenica 7 settembre.
L'evento clou della due giorni di festa è lo spettacolo di Cristiano Malgioglio.
Di seguito il programma completo degli eventi:
Sabato 6 settembre:
Ore 8: Apertura festa con fuochi pirotecnici;
Ore 8.30: Questua per le vie del paese con la banda;
Ore 9.30: Santa Messa al Santuario e Processione;
Ore 17.30: Santo Rosario al Santuario;
Ore 18: Santa Messa al Santuario celebrata da Mons. Mauro Lalli Nunzio Apostolico. A seguire Processione;
Ore 21.30: Spettacolo musicale del Complesso Bandistico “Gioia del Colle”;
Domenica 7 settembre:
Ore 7: Santa Messa al Santuario;
Ore 8: Apertura della festa con fuochi pirotecnici;
Ore 8.30: Santa Messa al Santuario;
Ore 8.30: Questua per le vie del paese con banda;
Ore 10/11.15/17/18: Sante Messe al Santuario;
Ore 11 e 18: Sante Messe in parrocchia;
Ore 21: Estrazione numeri della lotteria;
Ore 22: Cristiano Malgioglio in concerto;
Ore 23.30: Fuochi pirotecnici;
Ore 24: Musica Riviviamo gli Anni 90.
A cura del Comitato Feste 2025