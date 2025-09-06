Partecipa a IlTrigno.net

Al via i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie a Monteodorisio

Eventi
E' tutto pronto a Monteodorisio per i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie in programma sabato 6 e domenica 7 settembre.

L'evento clou della due giorni di festa è lo spettacolo di Cristiano Malgioglio.

Di seguito il programma completo degli eventi:

Sabato 6 settembre:

Ore 8: Apertura festa con fuochi pirotecnici;

Ore 8.30: Questua per le vie del paese con la banda;

Ore 9.30: Santa Messa al Santuario e Processione;

Ore 17.30: Santo Rosario al Santuario;

Ore 18: Santa Messa al Santuario celebrata da Mons. Mauro Lalli Nunzio Apostolico. A seguire Processione;

Ore 21.30: Spettacolo musicale del Complesso Bandistico “Gioia del Colle”;

Domenica 7 settembre:

Ore 7: Santa Messa al Santuario;

Ore 8: Apertura della festa con fuochi pirotecnici;

Ore 8.30: Santa Messa al Santuario;

Ore 8.30: Questua per le vie del paese con banda;

Ore 10/11.15/17/18: Sante Messe al Santuario;

Ore 11 e 18: Sante Messe in parrocchia;

Ore 21: Estrazione numeri della lotteria;

Ore 22: Cristiano Malgioglio in concerto;

Ore 23.30: Fuochi pirotecnici;

Ore 24: Musica Riviviamo gli Anni 90.

A cura del Comitato Feste 2025

