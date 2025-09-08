Alessandro Preziosi a Vasto per l'ultimo appuntamento di 'Musiche in Cortile 2025'

Alessandro Preziosi, con “Le Memorie di Adriano”, è il protagonista dell'ultimo spettacolo in cartellone di ‘Musiche in Cortile’, edizione 2025, la tradizionale rassegna proposta a Vasto dalla Muzak Eventi in collaborazione con il Comune di Vasto.

Dal capolavoro di Marguerite Yourcenar, una riflessione potente sul potere, il tempo e la fragilità dell’essere umano. Con musiche dal vivo di Giacomo Vezzani.

Appuntamento mercoledì 10 settembre, dalle ore 21,30, ai Giardini di Palazzo d'Avalos.



Biglietti disponibili su Ciaotickets on line:

www.ciaotickets.com/it/musiche-cortile

oppure in tutti i punti vendita autorizzati.

Info: 346-7513610 – a cura di Muzak Eventi



È possibile acquistare i biglietti anche con la Carta del Docente.



Un ringraziamento viene espresso al Comune di Vasto – Assessorato al Turismo e Cultura per il sostegno a questa rassegna che da vent’anni “porta bellezza nei luoghi più suggestivi della città”. Nei tre precedenti eventi estivi ‘Musiche in Cortile’ ha ospitato Enzo Avitabile, Luca Barbarossa e Lina Sastri.

Prima dello spettacolo serale Preziosi sarà presente sempre a Palazzo d'Avalos per l'"Aperitivo benefico" organizzato da Adricesta Onlus (leggi qui) per sostenere l’acquisto di una ambulanza neonatale – una culla mobile di speranza per i piccoli pazienti.