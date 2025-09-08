Carlo Acutis proclamato Santo, reliquia esposta nella comunitÃ  di Stella Maris a Vasto Marina

Carlo Acutis Ã¨ Santo. Il rito di canonizzazione Ã¨ stata officiato in Piazza San Pietro da Papa Leone XIV.
Nel luglio del 2023 giunsero a Vasto Marina la reliquie del pericardio di Carlo Acutis, assieme alla mostra dei miracoli eucaristici nel mondo voluta proprio dal giovane Carlo,
In quella occasione Mons. Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, dove Ã¨ sepolto Carlo Acutis, volle far dono alla Parrocchia di Santa Maria Stella Maris di una reliquia con un ciuffo di capelli del neo Santo.
Nelle giornata di domenica 7 settembre, nelle celebrazioni della Santa Messa delle 8.30 e 10.30 nella Chiesa di Stella Maris e delle 18.00 in quella di San Francesco d'Assisi si Ã¨ potuto sostare in preghiera davanti allla reliquia del Santo innamorato dell'Eucarestia che definiva "l''autostrada per il Paradiso".