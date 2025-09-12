'Sentinelle del Mare', tappa a San Salvo Marina

Una giornata tra amici al lido “Le Marinelle” dell'Hotel Milano e Rosa Hotel a San Salvo Marina per la tappa locale del progetto “Sentinelle del Mare” con organizzazione a cura di Confcommercio Chieti.

Assieme a diversi bagnanti e bimbi entusiasti ha preso parte all'appuntamento Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti.

"La nostra amica biologa Silvia Dall’Ara - spiega Tiberio - ha illustrato caratteristiche e specificità degli abitanti del mare aiutando i piccoli turisti a riconoscerli e la sentinella pelosa Nebbia, scortata e condotta con audacia da tutti i piccini accorsi incuriositi, ha effettuato riporti di bottiglie di plastica e simulazioni di salvataggio per sensibilizzare i presenti alle buone pratiche per la tutela dell’ambiente e la sicurezza in mare.

Ringraziamo per l’accoglienza e la disponibilità i titolari e tutto il cortese staff!"

Foto dalla pagina Facebook Confcommercio Chieti