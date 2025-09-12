Consiglio comunale a San Salvo, convocata riunione straordinaria

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo, Tiziana Magnacca, ha convocato in seduta straordinaria la riunione dell'assise civica per lunedÃ¬ 15 settembre alle ore 09:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione martedÃ¬ 16 settembre alle ore 18:00.
Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:
1. Regolamento Consiglio Comunale Art. 12 - Mozione realizzazione Aree Camper;
2. Adesione Accordo per la costituzione, gestione e funzionamento in forma associata della Centrale Unica di Committenza per il tramite dellâ€™Associazione dei Comuni del Comprensorio Trigno-Sinello;
3. Approvazione Strumento Pianificatorio Biciplan;
4. Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali. Approvazione;
5. Approvazione Regolamento Comunale per lâ€™applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di lavori pubblici di importo superiore a â‚¬ 150.000,00 e inferiore â‚¬ 500.000,00, ai sensi dellâ€™art. 49 del D.Lgs. 36/2023.