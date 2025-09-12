'Trofeo internazionale degli Angeli', la Vasto Basket tra le partecipanti

Tutto pronto per la decima edizione del “Trofeo Internazionale degli Angeli – Memorial Fausto Nardecchia”, classico appuntamento di fine estate di scena a L’Aquila che è ormai diventato una tappa fissa per tutti gli appassionati sportivi cittadini, presentato al PalaAngeli alla presenza di Francesco Bizzarri, presidente del Comitato Organizzatore de “L’Aquila Insieme con lo Sport 2025” e di Roberto Nardecchia, presidente del Nuovo Basket Aquilano, accompagnato dal fratello Paolo, responsabile giovanile del club.

Un grande torneo di basket ancora di sapore internazionale stante la consueta presenza del club più importante dell’Austria gemellato con il Nuovo Basket Aquilano da anni, e inserito per la sua valenza nelle manifestazioni in programma per gli eventi dedicati a “L’Aquila Insieme con lo Sport 2025”.

Il Trofeo vedrà a L’Aquila tre formazioni di Serie B Interregionale, i padroni di casa, la Vasto Basket e la Tiber Roma, insieme alla squadra di Bundesliga austriaca del Vienna United Basketball che daranno vita a tre giorni di gare di alto livello: gli Staff dirigenziali e tecnici del club del capoluogo sono al lavoro da tempo per l’organizzazione di un torneo che richiamerà come sempre in città e nell’impianto di Sant’Elia tantissimi appassionati, da sabato13 a domenica 14 settembre.

Sabato 13 le due semifinali: alle ore 17:30 l’incontro tra il Nuovo Basket Aquilano e la Vasto Basket, alle 19:30 Tiber Roma-Vienna United.

Domenica 14 le due finali con inizio agli stessi orari.

La manifestazione, con ingresso gratuito, è dedicata alla memoria di Davide Cinque, Matteo Cinque ed Ezio Pace (scomparsi la notte del terremoto e che da piccoli avevano indossato la canottiera della Scuola Minibasket L’Aquila) e a quella del dirigente sportivo aquilano Fausto Nardecchia.

Le parole di Francesco Bizzarri, presidente del Comitato Organizzatore de “L’Aquila Insieme con lo Sport 2025”: Anche quest’anno nel cartellone L’Aquila insieme per lo sport è presente la X^ edizione del Trofeo degli Angeli Memorial Fausto Nardecchia. Un ringraziamento va agli organizzatori Roberto e Paolo Nardecchia che con sacrifici ed abnegazioni portano ormai da tanti anni avanti questo bellissimo sport quale è il Basket confermandosi anche quest’anno a grandi livelli avendo mantenuto la SERIE B maschile. Un benvenuto a tutte le squadre che parteciperanno sia italiane che straniere….. e che vinca il migliore sempre nello spirito vero dello sport.”

Il presidente del Nuovo Basket Aquilano Roberto Nardecchia: “Questo trofeo rappresenta per noi un’occasione speciale da sempre, che onoriamo ogni anno cercando di organizzare spettacoli sempre più interessanti per gli appassionati sportivi cittadini, con il prezioso supporto del Comitato L’Aquila insieme per lo sport, sempre sensibile verso la diffusione sportiva nel capoluogo. Sarà un evento di alto livello cestistico e la presenza degli amici di Vienna, con la loro formazione di Bundesliga 2, ci onora particolarmente e siamo sicuri che come sempre il PalaAngeli sarà riempito in ogni ordine di posti”.