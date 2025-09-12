'Alimentazione e Salute: vivere bene a ogni età', l'incontro a Scerni

Sabato 13 settembre, alle ore 17, è in programma il convegno “Alimentazione e Salute: vivere bene a ogni età” presso la sala convegni del Municipio di Scerni.

Evento organizzato dalla Fnp-Pensionati Cisl e Anteas del Vastese, con il patrocinio del Comune odi Scerni.

Salute e benessere al centro dell'incontro, con un focus speciale sull'alimentazione nella terza età con esperti di nutrizione e medici specializzati. Conoscere come nutrirsi in modo corretto è il primo passo per mantenersi attivi, prevenire malattie e migliorare la qualità della vita.