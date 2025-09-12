Trignina, autovelox e sistema 'tutor': il Prefetto Cupello fa il punto della situazione

Si è tenuta nella Sala consiliare “Giuseppe Vennitti” del Comune di Vasto la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, alla quale hanno partecipato i vertici della forze dell'ordine e gli amministratori comunali locali e del territorio.

Fari puntati, in particolare, sulle problematiche che riguardano la Strada Statale 650 Trignina, arteria sulla quale l’Anas, riscontrando una richiesta formulata dal Prefetto nel corso di una recente riunione, valuterà “l’installazione di apparecchiature di rilevazione della velocità del tipo 'tutor'”.

Per quanto concerne la sicurezza stradale il Prefetto Cupello ha anche ricordato che con decreto del 27 agosto sono stati individuati due tratti lungo la stessa SS 650 e la Statale 16, sui quali potranno essere installate “apparecchiature autovelox per il rilevamento della velocità”.