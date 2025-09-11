Don Daniele Pusti nuovo direttore della Comunità Salesiana di Vasto

La Comunità Salesiana di Vasto accoglie ufficialmente il suo nuovo direttore, Don Daniele Pusti.

A presentarlo è stato l'Ispettore Don Roberto Colameo, Superiore Circoscrizione Salesiani Italia Centrale.

Don Daniele è il successore di Don Alvaro Forcellini.

“Saluto tutti i ragazzi, i giovani e la bella Famiglia Salesiana di Vasto - le prime parole del neo direttore -. Da oggi sono ufficialmente direttore della nostra bella comunità Salesiana. Aiutatemi a essere un buon papà e continuate a volerci bene ed aiutarci perché il nome di Gesù e di Don Bosco brillino in tutti i cuori e ci diano Speranza e Fede grande in questi tempi difficili. Grazie per la bella accoglienza a tutti e a ciascuno”.

"Caro Don Daniele oggi ti consegno tre parole - ha detto Don Roberto Colameo -

1. Conoscere

2. Riconoscere: sii in continuità con tutti i direttori che ti hanno preceduto. Riconosci il bene che è stato fatto.

3. Essere presenza di Chiesa: dentro e non fuori la Chiesa. Dobbiamo inserirci dentro il cammino della Diocesi di Chieti-Vasto affinché possiamo dare il nostro contributo".

Foto Salesiani Don Bosco Vasto