Tutto pronto a Furci per la solennitÃ  in onore del Beato Angelo

Fervono i preparativi in occasione della solennitÃ in ricordo della Traslazione da Napoli a Furci del Beato Angelo.
Questo il programma per la giornata clou di sabato 13 settembre;
Ore 8: Apertura della festa e celebrazione della Santa Messa in Santuario;
Ore 9 in Santuario: Santa Messa dei Pellegrini di Vasto;
Ore 10 in Santuario: Santa Messa;
Ore 11 in Santuario: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Carlo Dell'Osso docente presso l'Istituto Patristico Agostinianum di Roma. A seguire Processione con l'urna del Beato Angelo con la tradizionale Sfilata delle conche con rientro in Santuario;
Ore 17 nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa;
Ore 18/19/20 in Santuario: Santa Messa;
Ore 22: Concerto dei Matia Bazar. A seguire fuochi pirotecnici ed estrazione lotteria.