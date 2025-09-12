Partecipa a IlTrigno.net

Tutto pronto a Furci per la solennitÃ  in onore del Beato Angelo

Eventi
Fervono i preparativi in occasione della solennitÃ  in ricordo della Traslazione da Napoli a Furci del Beato Angelo.

Questo il programma per la giornata clou di sabato 13 settembre;

Ore 8: Apertura della festa e celebrazione della Santa Messa in Santuario;

Ore 9 in Santuario: Santa Messa dei Pellegrini di Vasto;

Ore 10 in Santuario: Santa Messa;

Ore 11 in Santuario: Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Carlo Dell'Osso docente presso l'Istituto Patristico Agostinianum di Roma. A seguire Processione con l'urna del Beato Angelo con la tradizionale Sfilata delle conche con rientro in Santuario;

Ore 17 nella Chiesa Parrocchiale: Santa Messa;

Ore 18/19/20 in Santuario: Santa Messa;

Ore 22: Concerto dei Matia Bazar. A seguire fuochi pirotecnici ed estrazione lotteria.

 

