"Col naso rosso posso - Il sorriso che cura", appuntamento a San Salvo

Un evento di grande impatto sociale e culturale a San Salvo.

Il Comune di San Salvo patrocina lo spettacolo teatrale “Col naso rosso posso – Il sorriso che cura”, messo in scena dai volontari dell'associazione di clownterapia Ricoclaun con la regia di Annalica Bates Casasanta.

Appuntamento mercoledì 17 settembre, dalle ore 18, in Piazza San Vitale, con ingresso gratuito

"Attraverso la magia del teatro e la forza della clownterapia - si legge in una nota del Comune - i Ricoclaun emozioneranno il pubblico raccontando quanto un semplice naso rosso possa diventare simbolo di speranza, leggerezza e solidarietà. Un momento di riflessione e sorrisi che celebra il valore del volontariato e la capacità di prendersi cura degli altri con empatia e umanità.