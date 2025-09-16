Disposte limitazioni di pubblico per la sfida Virtus Cupello-Pro Vasto

Disposte limitazioni di pubblico, come avvenuto anche lâ€™anno scorso, per la sfida Virtus Cupello-Pro Vasto di Eccellenza abruzzese.
â€œIn vista della partita di mercoledÃ¬ 17 settembre a Cupello â€“ scrive in una nota il presidente del club biancorosso, Andrea Zaami -, informiamo i nostri tifosi che â€“ su autorizzazione del sindaco di Cupello â€“ la capienza massima della tribuna del campo sportivo comunale sarÃ limitata a 100 posti.â€¨â€¨
Per il settore ospiti sono stati riservati 20 biglietti, che saranno disponibili direttamente presso il botteghino dello Stadio Comunale di Cupello prima dellâ€™inizio della partita prevista per le ore 15â€œ.â€¨â€¨