Disposte limitazioni di pubblico per la sfida Virtus Cupello-Pro Vasto

redazione
Sport
Disposte limitazioni di pubblico, come avvenuto anche lâ€™anno scorso, per la sfida Virtus Cupello-Pro Vasto di Eccellenza abruzzese.

â€œIn vista della partita di mercoledÃ¬ 17 settembre a Cupello â€“ scrive in una nota il presidente del club biancorosso, Andrea Zaami -, informiamo i nostri tifosi che â€“ su autorizzazione del sindaco di Cupello â€“ la capienza massima della tribuna del campo sportivo comunale sarÃ  limitata a 100 posti.â€¨â€¨

Per il settore ospiti sono stati riservati 20 biglietti, che saranno disponibili direttamente presso il botteghino dello Stadio Comunale di Cupello prima dellâ€™inizio della partita prevista per le ore 15â€œ.â€¨â€¨

