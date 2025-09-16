Clinica pediatrica di Chieti, il prof. Francesco Chiarelli al Quirinale da Mattarella

Il professor Francesco Chiarelli, direttore della Clinica Pediatrica dell'Ospedale di Chieti, ha fatto parte di una delegazione ricevuta al Palazzo del Quirinale a Roma dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L'incontro si Ã¨ tenuto in occasione della consegna al Capo dello Stato del "Premio Burgio - Dalla parte dei bambini", un riconoscimento intitolato alla memoria di Giuseppe Roberto Burgio, illustre pediatra e per anni direttore della Clinica pediatrica di Pavia, il quale ha dedicato la sua vita alla cura dell'infanzia.

Chiarelli, ordinario di Pediatria all'UniversitÃ "Gabriele d'Annunzio" e da oltre trent'anni alla guida della Clinica pediatrica di Chieti, Ã¨ stato invitato a unirsi a una ristretta rappresentanza di pediatri provenienti da tutta Italia per prendere parte alla cerimonia.

A consegnare il premio al presidente Mattarella, a testimonianza della sua costante attenzione ai diritti dei piÃ¹ piccoli, sono stati il professor Gian Luigi Marseglia, attuale direttore della Clinica pediatrica di Pavia, il rettore dell'UniversitÃ pavese, Francesco Svelto, e il presidente del Policlinico San Matteo, Alessandro Venturi.

Â«Ãˆ stato un privilegio rappresentare la pediatria abruzzese in un'occasione cosÃ¬ solenne - ha commentato Chiarelli -. Il presidente Mattarella ha dimostrato anche in questa circostanza una profonda sensibilitÃ per i problemi dei bambini. Le sue parole, che hanno toccato anche il dramma dell'infanzia negata e oltraggiata nei teatri di guerra, sono un richiamo per tutti noi. L'incontro Ã¨ stato un'opportunitÃ per riaffermare l'importanza di tutelare i diritti dei piÃ¹ piccoli. In un momento storico cosÃ¬ complesso, per costruire un futuro di fiducia serve che le istituzioni si impegnino a tutelare il potenziale dei piÃ¹ giovani, a partire dalla loro salute. Una societÃ che sa prendersi cura di loro Ã¨ una societÃ che puÃ² guardare al domani con ottimismoÂ».