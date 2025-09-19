'Un mezzogiorno particolare' di Costantino Felice, presentazione al Portale San Pietro di Vasto

Venerdì 19 settembre alle 19, presso il Portale San Pietro in Via Adriatica a Vasto, sarà presentato il nuovo saggio di Costantino Felice dal titolo “Un mezzogiorno particolare. Storia dell’Abruzzo contro i luoghi comuni e le retoriche identitarie”, edito da Donzelli Editore.

Dopo i saluti istituzionali, seguirà un dialogo dell’autore con il senatore Luciano D’Alfonso e il giornalista e sindaco di Atessa Giulio Borrelli.

Nella quarta di copertina il volume è così presentato: "Una regione molto diversa dalle visioni stereotipate: non l’Abruzzo agropastorale inchiodato dalle sue arcaiche tradizioni e selvatichezze, bensì un Abruzzo intraprendente e attivo, pienamente inserito in quel Sud operoso che il nuovo meridionalismo da decenni va disvelando".